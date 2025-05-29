استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون تقدمًا في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية في المنطقة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 552.56 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، ليتوقف مؤقتًا بعد جلستين متتاليتين من المكاسب

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.1 % بعد بلوغه ذروة إغلاق قياسية أمس الثلاثاء. وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم، أن أسعار الواردات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 0.4 % على أساس سنوي في أبريل، وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التوظيف في البلاد المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

كما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي 0.2 % بعد أن أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا في الربع الأول من العام بما يتماشى مع التوقعات.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأسواق العالمية على النتائج الفصلية القادمة من شركة "إنفيديا" لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، التي من المقرر أن تصدر بعد إغلاق التداول في وول ستريت.