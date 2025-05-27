الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اقترب الذهب من أعلى مستوى له في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الدولار، مع ترقب المستثمرين مزيداً من البيانات الاقتصادية الأمريكية سعياً لمزيدٍ من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
وسجّلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند (3339.99) دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب (0.8) بالمئة إلى (3339.80) دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى له في شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر جاذبيةً لحاملي العملات الأخرى.
وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (33.38) دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند (1084.28) دولار، وانخفض البلاديوم (0.3) بالمئة إلى (984.25) دولار.
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