بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 13.51 نقطة بنسبة بلغت 0.17 في المئة ليصل إلى مستوى 8039.38 نقطة، وتم تداول 267.2 مليون سهم عبر 14479 صفقة نقدية بقيمة 62.8 مليون دينار كويتي (192.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.26 نقطة بنسبة بلغت 0.20 في المئة ليصل إلى مستوى 6993.40 نقطة من خلال تداول 176.8 مليون سهم عبر 8341 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار (75.8 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 21.09 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 7697.59 نقطة من خلال تداول 90.3 مليون سهم عبر 6138 صفقة بقيمة 38 مليون دينار (116.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك زاد مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 35.63 نقطة بنسبة بلغت 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 7278.69 نقطة من خلال تداول 126.16 مليون سهم عبر 5325 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار (58 مليون دولار).