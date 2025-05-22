ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأمريكية لأجل 20 عاما.
وقد صعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 3336 دولارا للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة 0.3 بالمائة إلى 3322 دولارا.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمائة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.
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