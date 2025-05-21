تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم عن أعلى مستوياتها في شهرين، بعد أن كشف البنك السويسري عن رسوم متعلقة بمحفظة الائتمان، وترقب المستثمرين لتطورات السياسات التجارية الأمريكية، ومناقشة مشروع قانون الضرائب بالكونجرس الأمريكي.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المائة.

وسجل مؤشر "داكس" الألماني تراجعًا بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23,982 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى 7,921 نقطة.

وفقد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني نحو 0.1 في المائة، مسجلًا 8,771 نقطة.