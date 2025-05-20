ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطسجلت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا متأثرة بخفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا لتصل إلى 65.66 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا مسجلة 62.85 دولار.

في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع.

وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة الماضي والبالغة 36 تريليون دولار.