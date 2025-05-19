تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةافتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة، متراجعًا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد بالمائة، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلاً بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد الديون البالغة 36 تريليون دولار.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وانخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل من الصين دون التوقعات.

وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو اثنين بالمائة نظرًا لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين كسوق كبيرة لمنتجاتها.

وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4 بالمائة بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار).

وهبط سهم فولكسفاجن 3.1 بالمائة مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح.