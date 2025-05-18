بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ11.48 نقطة، أو ما يعادل 0.14 بالمئة، ليبلغ مستوى 8077.22 نقطة.
وتم تداول 397.9 مليون سهم، عبر 20195 صفقة نقدية بقيمة 67 مليون دينار كويتي (نحو 205.6 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ26.66 نقطة، أي نسبة 0.38 بالمئة، ليبلغ مستوى 7040.95 نقطة، من خلال تداول 285 مليون سهم، عبر 13076 صفقة نقدية بقيمة 34.15 مليون دينار (نحو 104.8 مليون دولار).. فيما انخفض مؤشر السوق الأول بـ21.58 نقطة، أي بنسبة 0.25 بالمئة، ليبلغ مستوى 8734.89 نقطة، من خلال تداول 112.9 مليون سهم، عبر 7119 صفقة بقيمة 32.8 مليون دينار (نحو100.6 مليون دولار).
وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 28.47 نقطة، بنسبة 0.39 بالمئة، ليبلغ مستوى 7312.18 نقطة، من خلال تداول 195.4 مليون سهم، عبر 8658 صفقة نقدية بقيمة 26.4 مليون دينار (نحو 81 مليون دولار).
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