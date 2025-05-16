الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعيةتراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ 6 أشهر، إذ قلص ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية من جاذبيته كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3235.59 دولار للأوقية، ونزل بأكثر من اثنين بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 3239.20 دولار.

وزاد الدولار 0.4 بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 32.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 992.55 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 961.50 دولار.