ارتفاع مؤشر بورصة موسكو

ارتفاع مؤشر بورصة موسكوارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الجمعة، مع متابعة المستثمرين لسير المفاوضات في اسطنبول حول أوكرانيا.

وبحلول الساعة 13:56 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2841.01 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.05 بالمائة إلى 1114.28 نقطة.

وفي سوق العملات، جرى تداول اليوان الصيني أمام العملة الروسية عند مستوى 11.174 روبل، بزيادة نسبتها 0.5 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق، وفق موقع روسيا اليوم.

أما الدولار فجرى تداوله، في سوق "فروكس" للعملات، عند 80.91 روبل، واليورو عند 90.352 روبل.

ويرى الخبير بوغدان زفاريش أن "المستثمرين يتخذون حاليا موقف الانتظار والترقب حتى تظهر الأخبار الأولى عن المفاوضات في اسطنبول. وفي جلسة اليوم سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على الأخبار الجيوسياسية”.

وقال إن "مؤشر بورصة موسكو سيبدأ بالتعافي ويحاول الوصول إلى نطاق 2900 نقطة. نتوقع أن تتراوح تداولات السوق الروسية اليوم بين 2820 و2920 نقطة".