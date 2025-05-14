بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 1.96 نقطة بنسبة 0.02 في المئة، ليبلغ مستوى 8085 نقاط.

وتم تداول 340.2 مليون سهم عبر 20846 صفقة نقدية، بقيمة 80.6 مليون دينار كويتي (نحو 247.4 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 4.99 نقطة بنسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 7002.01 نقطة، من خلال تداول 191.3 مليون سهم، عبر 10608 صفقات نقدية بقيمة 29.9 مليون دينار (نحو 91.7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بـ 3.79 قطة بنسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8754.72 نقطة، من خلال تداول 148.8مليون سهم عبر 10238 صفقة بقيمة 50.6 مليون دينار (نحو 155.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 11.44 نقطة أي بنسبة 0.16 في المئة، ليبلغ مستوى 7220.07 نقطة، من خلال تداول 154.17 مليون سهم، عبر 7855 صفقة نقدية بقيمة 24.3 مليون دينار (نحو 74.6 مليون دولار).