ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

ارتفاع معدل البطالة في بريطانياتراجعت وتيرة نمو الأجور في بريطانيا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة لأعلى مستوى منذ أربعة أعوام، حيث تعثرت سوق الوظائف في ظل مخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف العاملين بالنسبة للشركات.

وكشف مكتب الإحصاء الوطني، في بيان، أن أحدث البيانات أظهرت دلالات على " تراجع" سوق العمالة، حيث تراجع نمو الأرباح الاعتيادية إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ5.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح أن هذا المؤشر هو الأدنى الذي يسجل منذ نوفمبر 2024، لكنه أكد أن التضخم مازال يتجاوز نمو الأجور، حيث ارتفع بنسبة 2.6%.

كما أبرز أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.5% خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، مقارنة بـ4.4% في الربع الذي سبقه، فيما يعد أعلى مستوى للبطالة منذ الربع الممتد من يونيو حتى أغسطس 2021.