أسعارُ الذهب تتراجع 3%سجلت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 3% مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مما دفع الدولار للارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر.

وبلغ تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3% لتصل إلى 3224.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ أول مايو.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.5% لتبلغ 3228.10 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 31.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2% إلى 983.44 دولار للأوقية، بينما خسر البلاديوم 0.9% إلى 967.35 دولار للأوقية.