بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ45.17 نقطة بنسبة 0.56 في المئة، ليبلغ مستوى 8055.92 نقطة.

وتم تداول 376.6 مليون سهم عبر 18595 صفقة نقدية بقيمة 92.9 مليون دينار كويتي (نحو 284.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ10.29 نقطة بنسبة 0.15 في المئة، ليبلغ مستوى 6978.12 نقطة، من خلال تداول 187.2 مليون سهم عبر 9466 صفقة نقدية بقيمة 28.8 مليون دينار (نحو 86.2 مليون دولار).

كما صعد مؤشر السوق الأول بواقع 56.10 نقطة أي بنسبة 0.65 في المئة، ليبلغ مستوى 8722.90 نقطة، من خلال تداول 189.4 مليون سهم عبر 9129 صفقة بقيمة 64.13 مليون دينار (نحو 196.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بـ18.38 نقطة أي بنسبة 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 7178.88 نقطة، من خلال تداول 153.7 مليون سهم عبر 7572 صفقة نقدية بقيمة 22.9 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).