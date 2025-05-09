ارتفاع أسعار الذهب
صعدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في وقت تترقب فيه الأسواق محادثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار.
وكان الذهب قد تراجع في الجلسة الماضية بنحو 2 بالمئة ليصل إلى 3288.39 دولار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 32.37 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 980.62 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 973.04 دولار.
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