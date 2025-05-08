ارتفاع المؤشرات اليابانية

ارتفاع المؤشرات اليابانيةارتفعت المؤشرات اليابانية بدعم من أسهم شركات الرقائق، مع التفاؤل بخطط الإدارة الأمريكية لإلغاء بعض القيود المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي، كجزء من جهد أوسع لمراجعة القيود التجارية العالمية لأشباه الموصلات.

وقالت بورصة طوكيو للأوراق المالية، أن مؤشر نيكي الياباني الذي يضم 225 إصدارا، أنهى جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.41 في المئة، أو ما يعادل 148.97 نقطة، ليصل إلى 36928.63 نقطة.

كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 0.09 في المئة، أو ما يعادل 2.56 نقطة، ليغلق عند 2698.72 نقطة.

وفيما يتعلق بسعر الصرف زادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة تقارب 0.41 في المئة إلى 144.39 ين في التعاملات الصباحية، فيما صعد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات، بأكثر من نقطتي أساس عند 1.327 في المئة.

وانخفض سهم "تويوتا موتور" بنسبة 1.27 في المئة، بعدما أعلنت صانعة السيارات أنها تتوقع انخفاض أرباحها بنسبة الخمس في السنة المالية الحالية، وذلك نتيجة لضعف الدولار وتأثير الرسوم الجمركية.

بينما ارتفع سهما "طوكيو إلكترون/"و"أدفانتست" بنسبة 2.05 في المئة و3.73 في المئة على التوالي.