تراجع أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا ملحوظا وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% مسجلًا 3383.88 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1% لتصل إلى 3391.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% لتصل إلى 33.01 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 983.60 دولار، كما هبط البلاديوم 0.7% إلى 967.64 دولار.
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