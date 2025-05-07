بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 16.79 نقطة أي بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8007.15 نقطة.
وتم تداول 388.4 مليون سهم عبر 21151 صفقة نقدية بقيمة 103.4 مليون دينار (نحو 316.4 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 35.95 نقطة أي بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 6953.28 نقطة من خلال تداول 190.7 مليون سهم عبر 10141 صفقة نقدية بقيمة 29.13 مليون دينار (نحو 13ر89 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 30.79 نقطة أي بنسبة 0.36 في المئة ليبلغ مستوى 8665.75 نقطة من خلال تداول 197.7 مليون سهم عبر 11010 صفقات بقيمة 74.3 مليون دينار (نحو 227.3 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 39.70 نقطة أي بنسبة 0.56 في المئة ليبلغ مستوى 7169.26 نقطة من خلال تداول 170 مليون سهم عبر 8673 صفقة نقدية بقيمة 26.6 مليون دينار (نحو 81.3 مليون دولار).
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