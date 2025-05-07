الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم إذ أدت المخاوف إزاء خطط أمريكا بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 أبريل الماضي في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمائة إلى 3389.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 بالمائة إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 945.75 دولار.
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