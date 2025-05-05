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الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مدعومًا بتراجع الدولار، وسط تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وترقبهم لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع. الذهب يرتفع وسط تراجع الدولارارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مدعومًا بتراجع الدولار، وسط تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وترقبهم لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع. وبحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3252.00 دولار للأوقية. فيما انخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.



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