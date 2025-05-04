بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 17.34 نقطة، أي بنسبة 0.22 في المئة، ليبلغ مستوى 7966.54 نقطة.

وتم تداول 304.6 مليون سهم عبر 16598 صفقة نقدية بقيمة 66.5 مليون دينار (203.4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 44.58 نقطة، أو ما يعادل نسبة بلغت 0.63 في المئة، ليبلغ مستوى 7023.02 نقطة من خلال تداول 194.2 مليون سهم عبر 10047 صفقة نقدية بقيمة 27.7 مليون دينار (84.7 مليون دولار).. فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 33.67 نقطة، بنسبة بلغت 0.39 في المئة، ليبلغ مستوى 8595.57 نقطة من خلال تداول 110.4 مليون سهم عبر 6551 صفقة بقيمة 38.7 مليون دينار (118.4 مليون دولار).

وفقد مؤشر (رئيسي 50) نحو 27.99 نقطة، بنسبة بلغت 0.39 في المئة، ليبلغ مستوى 7073.97 نقطة من خلال تداول 160.5 مليون سهم عبر 7637 صفقة نقدية بقيمة 23 مليون دينار (نحو 70.3 مليون دولار).