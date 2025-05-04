بالخُطوات... طريقة الحصول على تأشيرة عمل بالسعودية بدون كفيل 1446

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 09:35 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء عمل تأشيرة العمل في المملكة دون أن يكون هناك كفيل، ليكون من السهل على المقيم في المملكة أن يتحرك بكل سهولة إلى أي مكان، دون تقييد لحريته.

أوضحت المملكة مجموعة من الخُطوات التي يجب على الفرد اتباعها حتى يحصل على تأشيرة بدون كفيل، وهذه الخُطوات هي:

عليك بالدخول على منصة قوى، أو على منصة لوزارة الموارد البشرية.

اختر مستخدم جديد، واكتب كافة البيانات المطلوبة منك.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات الشخصية، اختر نوع التأشيرة سواء كانت حُرة أو تأشيرة مهنية.

ادخل الأوراق والوثائق المطلوبة منك.

عليك بسداد الفواتير المطلوبة منك.

بعد إرسال كافة الأوراق وسداد المستحقات، عليك بالإرسال وانتظار التأشيرة بعد الموافقة.

لكي تحصل على تأشيرة العمل في السعودية دون أن يكون هناك كفيل، يجب أن تتوافر الشروط التالية بك، وهي: