من الثراء الفاحش إلى السجن.. القصة غير المتوقعة لرجل ”لوحة الـ33 مليون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - في مشهد صادم قلب موازين الشهرة والثراء، تصدّر رجل الأعمال الهندي المعروف بلقب "أبو صباح" عناوين الأخبار، ليس كالمعتاد بسبب إنفاقه الباذخ، بل بسبب حكم قضائي صدر بحقه في دبي، بالسجن خمس سنوات وتغريمه نصف مليون درهم، إلى جانب مصادرة 150 مليون درهم من ممتلكاته، ثم ترحيله بعد قضاء محكوميته.

"أبو صباح"، الذي لفت الأنظار قبل سنوات بشرائه لوحة سيارة تحمل الرقم (5) مقابل 33 مليون درهم، بات اليوم مدانًا في واحدة من كبرى قضايا غسل الأموال التي تورّط فيها 32 شخصًا آخر، من بينهم ابنه، وشركات مملوكة له، حيث صدرت بحقها أيضًا غرامات بالملايين.

حيث بدأ مسيرته من حي السالمية في الكويت، واستلف 400 ألف دولار من شقيقه ليبدأ حياته في دبي، حيث بنى مسيرة كبيرة في مجالات العقارات والخدمات، عبر شركة "RSG International"، إلا أن السقوط كان مدويًا، ليكشف الوجه الآخر لأسلوب الحياة الفاخر الذي كان عنوانه لسنوات.