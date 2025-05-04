غزة تختنق….اطفال على حافة الموت جوعًا والحصار الإسرائيلي يدخل شهره الثالث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:30 مساءً - تعيش غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها، مع دخول الحصار الإسرائيلي الكامل شهره الثالث، وسط تزايد صادم في حالات سوء التغذية بين الأطفال، وتحذيرات دولية من مجاعة وشيكة قد تودي بحياة الآلاف إذا لم يُكسر الحصار فورًا.

منذ مطلع مارس، أغلقت سلطات الاحتلال جميع معابر القطاع، مانعة دخول أي مواد غذائية أو أدوية أو حتى مستلزمات الإغاثة الأساسية، ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية والمعيشية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفًا من الأطفال والمرضى.

المستشفيات في غزة تحولت إلى مشاهد من الألم، بعد نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، وظهور حالات يومية لأطفال يعانون من الهزال وسوء التغذية الحاد، في وقت تتعرض فيه الملاجئ والمرافق الصحية للقصف دون توقف.

ورغم هذا المشهد القاتم، لا تزال الاستجابة الدولية باهتة، فيما تؤكد منظمات الإغاثة أن الوقت ينفد، وأن كل ساعة تأخير في إدخال المساعدات تعني أرواحًا جديدة تُزهق في صمت.