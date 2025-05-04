السيسي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في بغداد ويؤكد دعم مصر للعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - في خطوة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وزير خارجية العراق، الدكتور فؤاد حسين، الذي نقل له دعوة رسمية من الحكومة العراقية للمشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد في مايو 2025، كما ستُعقد قمة اقتصادية واجتماعية بالتوازي مع القمة العربية.

وخلال اللقاء، عبّر السيسي عن تقديره للدعوة وأشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين، كما أكد على أهمية دعم مصر لنجاح رئاسة العراق للقمة العربية في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تستدعي توحيد جهود الدول العربية.

أما على صعيد القضايا الإقليمية، فقد تم مناقشة الوضع في فلسطين وسوريا، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل المشترك لاستعادة الاستقرار في المنطقة.