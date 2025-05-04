اعتبارًا من اليوم .. صندوق الإسكان الاجتماعي يرد على حجوزات مالكي عدادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان الخامس من برنامج "سكن لكل المصريين" بسبب امتلاكهم عداد كهرباء فقط، حيث سيتم فتح باب تلقي التظلمات لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد.

وكان الصندوق قد أرسل بالفعل رسائل نصية قصيرة للمواطنين المعنيين في 30 أبريل الماضي ويمكنهم الآن بدءا من 4 مايو الدخول إلى حساباتهم الشخصية على الموقع الإلكتروني للصندوق للاطلاع على اسم شركة توزيع الكهرباء التي تتوافر لديها بيانات العداد الخاص بهم.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أن معيار عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية، والذي أدى إلى رفض بعض الطلبات بسبب وجود عدادات مرافق، يأتي في إطار الالتزام بشروط برنامج الإسكان الاجتماعي لضمان إقامة المستفيد في الوحدة المخصصة له، وأكدت استمرار جهود الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير عملية تقديم التظلمات واستيفاء المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة.

يذكر أن سلسلة من الاجتماعات قد عقدت بين مسؤولي الصندوق ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بهدف وضع آلية دقيقة للتعامل مع حالات امتلاك عدادات الكهرباء.

وقد نتج عن هذه الاجتماعات قيام شركات توزيع الكهرباء التسع بمراجعة البيانات وتوفير قوائم تفصيلية بأسماء المشتركين، تتضمن الرقم القومي ونوع النشاط واسم الشركة التابع لها العداد، الأمر الذي سيسهل على الصندوق استكمال دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.