السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين لانضمامهم إلى معسكرات تدريب إرهابية خارج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - أعلنت السلطات السعودية اليوم عن تنفيذ حكم بالإعدام تعزيرا بحق مواطنين سعوديين وذلك بعد إدانتهما قضائيًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقد ثبت تورطهما في الانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج المملكة، والتدريب على استخدام المتفجرات وحيازتها، والتخطيط لزعزعة الأمن الداخلي وتنفيذ أعمال إرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحكم صدر بعد محاكمة قضائية استوفت الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك تأييده من الجهات المختصة وأمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية.

ويشار إلى أن القتل تعزيرا يمثل عقوبة تقديرية في النظام القضائي السعودي المستند إلى الشريعة الإسلامية، ويطبق في الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره وذلك بعد تحقيقات ومحاكمات دقيقة.