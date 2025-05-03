إيقاف قناة ”الشروق نيوز” 10 أيام بسبب خطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - قررت السلطات الجزائرية وقف البث في قناة "الشروق نيوز" الإخبارية لمدة 10 أيام، بعد أن تضمن منشور نشرته القناة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مصطلحًا اعتُبر مسيئًا ويعكس خطاب كراهية ضد المهاجرين الأفارقة، وكان المنشور جزءًا من تغطية لحملات الشرطة التي أسفرت عن توقيف عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقية.

وفي بيان رسمي، أدانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري (أنيرا) المصطلح المستخدم، مؤكدة أنه "عنصري وخطير" ويتعارض مع القيم الإنسانية للمجتمع الجزائري، كما طالبت الهيئة القناة بتقديم اعتذار رسمي عن استخدام هذا التعبير، معتبرة إياه تحريضًا على الكراهية والتمييز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الجزائر زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون أراضيها، بعضهم في محاولة للوصول إلى أوروبا، بينما يسعى آخرون للبحث عن فرص عمل في الجزائر، وسط إجراءات أمنية مشددة وترحيل جماعي للمهاجرين.

القرار أثار جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعم البعض قرار الإيقاف باعتباره ضرورة للحفاظ على المهنية الإعلامية، بينما انتقد آخرون التأثيرات السلبية للخطاب الإعلامي الذي يسيء للمهاجرين، مؤكدين على أهمية التعاطي الإنساني مع قضايا الهجرة.