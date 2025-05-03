مبادرة مستمرة .. الجوازات تسهل إجراءاتها لكبار السن وذوي الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - تبذل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهود متواصلة لتبسيط إجراءات الحصول على خدماتها ومستنداتها للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية.

وتقوم الإدارة برصد وتلبية احتياجات كبار السن والمرضى وغيرهم من الحالات الخاصة في مختلف أقسامها على مستوى الجمهورية، حيث يتم إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر.

وتؤكد الوزارة على التزامها المستمر بتوفير أقصى درجات التسهيل للمواطنين في جميع المواقع الشرطية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في عمل المنظومة الأمنية الحديثة.