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جامعة أم القرى تسجل أربع براءات اختراع ... ما هم؟

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جامعة أم القرى تسجل أربع براءات اختراع ... ما هم؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:28 مساءً - سجلت كلية التصاميم والفنون الجميلة بجامعة أم القرى بالسعودية ٤ براءات اختراع، وذلك في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهذا يدل على تعزيز المملكة للإبداع والتطوير لدى الطلاب.

جاء الاختراع الأول للدكتورة هدى عبدالله هوساوي، وذلك لاختراعها طين متوهج، وهذا له دوره بالطبع في التصاميم المعمارية.

أما الاختراع الثاني، فهو باسم وسام ياسين صباغ، غطاء رأس، والذي من خلاله صممت تصور وظيفي يخدم البيئة المعاصرة.

أما الاختراعين الثالث والرابع، فهما في مجال تصميم الأزياء.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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