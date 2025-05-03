بداية من الغد... تشتعل المنافسة بين الدول الآسيوية في أولمبياد الفيزياء الأسيوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:28 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها للمسابقة التي تحتوي على طلاب من جميع الدول الآسيوية، من أجل التنافس فيما بينهم للحصول على الميداليات والجوائز بسبب نضجهم ومعرفتهم في مجال الفيزياء، والذي سيُقام بداية من الغد الأحد ٤ مايو، حتى يوم ١٢ مايو.

يعتبر هذا التنظيم السعودي هو المرة الثانية، حيثُ كانت الأولى في عام ٢٠٢٢، وحصلت السعودية من خلال الدول المشاركة على ١٦ ميدالية، من بين أصل ٨٦ ميدالية.

جدير بالذكر أن بداية هذه المسابقة كانت في سنة ١٩٩٩ بإندونيسيا، وشاركت ١٢ دولة في هذه المسابقة.

أما بالنسبة للطلاب، فإنه يتم اختيار الطالب بناء على تحصيله النظري والعلمي خلال دراسته، ويتم أداء اختبارين، وذلك لمدة ٥ ساعات.