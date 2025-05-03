الحصيني: تحذيرات من تقلبات جوية حادة.. مايو يحمل مفاجآت الطقس في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:28 مساءً - تشهد أجواء المملكة خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار المناخي، تزامناً مع دخول الفترة الانتقالية بين فصلي الربيع والصيف، والتي تتميز بتقلبات حادة وسريعة، ولقد أكد عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ أن هذه المرحلة تتطلب انتباهاً خاصاً، لا سيما من قبل من يخططون للتنقلات البرية أو إقامة الفعاليات في أماكن مفتوحة.

وأشار الحصيني إلى أن شهر مايو، الذي يتزامن هذا العام مع شهر ذي القعدة، يُعرف عند العرب بموسم الأمطار، ويُعتبر من أكثر الفترات نشاطًا مناخيًا، حيث تكثر فيه العواصف الرعدية، والرياح المحمّلة بالغبار، بالإضافة إلى بداية تأثير رياح البوارح المعروفة بجفافها وقوتها في إثارة الأتربة.

ودعا الحصيني الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار الأحوال الجوية غير المستقرة، مؤكدًا أن الوعي بحالة الطقس في هذه الفترة يُعد ضرورة لضمان السلامة وتجنّب المفاجآت المناخية.