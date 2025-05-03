الملصق الإلكتروني يضرب من جديد…. 883 مخالفة في 24 ساعة على مستوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:28 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور ضرباتها الحاسمة لمخالفي قواعد المرور، حيث حررت خلال الساعات الـ24 الماضية 883 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في إطار خطتها لتطبيق المنظومة الذكية وتحقيق الانضباط المروري الكامل في شوارع الجمهورية.

ويُعد الملصق الإلكتروني "عين المرور الذكية" على الطرق، إذ يُمكّن الجهات الأمنية من فحص السيارات لحظيًا، والتعرف على المركبات المخالفة، أو التي انتهت تراخيصها، أو تجاوزت مدة الإقامة الجمركية، في خطوة تعزز من مبدأ سيادة القانون وفرض النظام.

كما يُشكل الملصق الإلكتروني درعًا رقميًا لرصد السيارات المبلغ بسرقتها، وتسجيل المخالفات بشكل لحظي وآلي، ما يجعل منه أحد أهم أدوات التحول الرقمي في المنظومة المرورية المصرية، ويُساهم في تحقيق السلامة على الطرق بشكل غير مسبوق.