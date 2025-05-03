مأساة في عمان….وفاة 4 أطفال أشقاء إثر حريق داخل سكن مسجد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:32 مساءً - لقي أربعة أطفال أشقاء مصرعهم وأُصيب اثنان آخران من نفس العائلة صباح اليوم السبت، جراء حريق اندلع داخل سكن تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا بالعاصمة الأردنية عمان، وأفادت مديرية الأمن العام أن أعمار الضحايا تتراوح بين 5 و10 سنوات، فيما أُصيب الطفلان الآخران، البالغان من العمر عامين وثلاثة أعوام، بحالة اختناق بسبب استنشاق الدخان.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن أن كوادر الإطفاء والإسعاف في دفاع مدني شرق عمان هرعت إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، فيما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى البشير، حيث ما زال الطفلان المصابان تحت الرعاية الطبية.

وأعلنت الجهات المختصة فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، في الوقت الذي خيّم فيه الحزن على المنطقة جراء الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أطفال في عمر الزهور.