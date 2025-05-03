فرحة قصيرة.. قوات الاحتلال الغاشم تقتل عروسان فلسطينيان قبل زفافهما بساعات!

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - استشهاد عروسان فلسطينيان علاء أبو العينين وهالة زعرب، بعد ساعات من زفافهما بقطاع غزة، وذلك خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلهما صباح اليوم السبت.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحصيلة خلال الـ48 ساعة الماضية تضمنت 77 شهيدًا، بالإضافة إلى 275 مصابًا، في وقتٍ يعجز فيه فريق الإسعاف عن الوصول إلى العديد من الضحايا المدفونين تحت الأنقاض.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 52 ألف شهيد، فيما تم تسجيل أكثر من 118 ألف إصابة.

وفي تحديث جديد، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة جديدة في أعداد الشهداء والإصابات، حيث بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 نحو 2,396 شهيدًا، مع 6,325 إصابة، في ظل استمرار المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في غزة.