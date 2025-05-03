تفكيك شبكة غسيل أموال كبرى في دبي.. وحكم صارم بحق رجل أعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بحبس رجل الأعمال الهندي المعروف "بالويندر سينج ساهني" المُلقب بـ"أبو صباح" إلى جانب عدد من المتهمين، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وتغريمهم نصف مليون درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من عوائد أنشطة غير مشروعة، كما شمل الحكم ترحيلهم من الدولة بعد انقضاء العقوبة.

القضية كشفت عن شبكة محكمة لغسل الأموال، استُخدمت فيها شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الإمارات وخارجها، قبل أن تقود التحقيقات الدقيقة إلى الإيقاع بالمتورطين.

وصادرت الجهات المختصة أجهزة إلكترونية ومقتنيات على صلة بالجريمة، في ضربة قوية ضد الأنشطة المالية غير القانونية في الدولة.