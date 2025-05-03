تأكيدا على الاستمرار .. الدستاوي يتفقد أداء ”شمال القاهرة للكهرباء” بعد الثقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - في إطار جهود متابعة سير العمل في قطاع توزيع الكهرباء، قام الدكتور المهندس خالد الدستاوي المسؤول البارز بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمختص بشؤون شركات التوزيع بزيارة تفقدية اليوم السبت لمقر شبكات وتحكم وإيرادات الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكان في استقباله المهندس حسن البيلي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من كبار المسؤولين، وخلال الزيارة، بدأ الدكتور الدستاوي بتقييم أداء مركز خدمة العملاء والشحن وقاعات الاشتراكات، حيث راجع إجراءات العمل واطلع على كفاءة الموظفين ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استمع إلى آراء بعض المستفيدين من الخدمات حول جودتها وسرعة استجابة الشركة عبر قنوات الاتصال المختلفة بما في ذلك النوافذ التقليدية والأنظمة الرقمية الحديثة.

وتضمنت الجولة متابعة دقيقة لتقدم العمل في مشروع تركيب العدادات الذكية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الجايكا وتحالف سيمنس السويدي إلكتروميتر.

وقد تفقد الدكتور الدستاوي الخوادم الرئيسية في مركز التحكم ومجمع البيانات الخاص بالعدادات الذكية، بالإضافة إلى نظام ربط هذه العدادات بالمركز.

وفي ختام الزيارة أعرب عن تقديره للمستوى الجيد للأداء والتقدم المحرز في المشروع وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.