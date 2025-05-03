نقلة نوعية في التنقل داخل العاصمة….تشغيل قطار وحافلات الرياض يوميًا حتى منتصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 02:29 مساءً - في خطوة تعكس تطور البنية التحتية للنقل الحضري، أعلنت الإدارة العامة للنقل بمدينة الرياض عن بدء تشغيل منظومة النقل العام يوميًا اعتبارًا من السبت، لتشمل قطار الرياض، حافلات المدينة، وحافلات النقل تحت الطلب، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتعزيز تجربة التنقل الذكي.

ويبدأ تشغيل قطار الرياض يوميًا من السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، ليغطي شبكة واسعة من المحطات تربط أهم أحياء ومراكز العاصمة، ما يوفر بديلاً عصريًا للسيارات الخاصة ويسهم في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات.

كما تنطلق حافلات الرياض في نفس التوقيت، لتواكب احتياجات السكان، بينما تبدأ خدمة النقل تحت الطلب قبل الجميع، من الخامسة صباحًا وحتى 12 ليلًا، ما يمنح الركاب حرية اختيار مواعيد ومواقع التنقل وفق أنماطهم اليومية.

التحول في جدول التشغيل اليومي يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو مدن أكثر تنظيمًا، ويُعد بمثابة دفعة قوية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع النقل الحضري.