”أجير” تنطلق بقوة…..فرص عمل مؤقتة للمواطنين والمقيمين في موسم الحج وباقي القطاعات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 02:29 مساءً - في خطوة استراتيجية لتعزيز التوظيف المؤقت ورفع كفاءة سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق منصة "أجير" الإلكترونية بحلّة متطورة تتيح للمواطنين والمقيمين وحتى الزائرين، الحصول على فرص عمل مرنة خلال موسم الحج 1446 هـ، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

تُعد المنصة نافذة ذكية لتنظيم العمل المؤقت وتوثيقه رسميًا، ما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ويدعم رؤية المملكة في تمكين الموارد البشرية الوطنية، خاصة خلال المواسم التي تشهد طلبًا متزايدًا على الأيدي العاملة، مثل موسم الحج.

التسجيل في "أجير" يتم بخطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني، بدءًا من اختيار "أفراد" ثم إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجل في "أبشر" مع إنشاء كلمة مرور لتأمين الحساب، وتتيح المنصة للزائرين أيضًا إصدار إشعارات عمل مؤقتة بخطوات ميسّرة ضمن خدمات "إشعارات الزائرين".

وتفتح "أجير" المجال أمام فئات متعددة للعمل، من ضمنها السعوديون، المقيمون، وزائري سوريا واليمن، في وظائف موسمية بالحج، أو فرص خاصة لحالات النزاعات العمالية، إضافة إلى وظائف في المدارس الدولية كمرافقين، وكل ذلك ضمن إطار قانوني منظم يسهل الوصول إليه ويعزز من مرونة سوق العمل.