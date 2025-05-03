عقوبة وغرامة لمَنْ يحمل تأشيرات زيارة لأداء مناسك الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:28 مساءً - أعلنت هيئة النقل في المملكة السعودية عن وجوب التأكد من تأشيرة الحج التي يحملها الفرد من أجل أداء مناسك الحج، وذلك اعتبارًا من غرة ذي القعدة، وحتى ١٤ من ذي الحجة لهذا العام.

كما نوهت على أنه لا يجب نقل أي فرد يحمل تأشيرة زيارة داخل جدة، أو للأماكن المقدسة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج.

جدير بالذكر أن مَنْ يحاول نقل أي شخص بحمل هذه التأشيرة، وهي تأشيرة الزيارة لهذه الأماكن المقدسة، مُعرض إلى أن يتم اتخاذ الشاحنة منه، ويتم تقديمه إلى المحاكمة، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال سعودي.