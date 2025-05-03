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السعودية تصدر قرارات جديدة بخصوص الفصل الدراسي الثالث ... والسبب هو؟

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السعودية تصدر قرارات جديدة بخصوص الفصل الدراسي الثالث ... والسبب هو؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:28 مساءً - أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن كون الموسم الدراسي الثالث سوف ينتهي بالتحديد في ٢٦ يونيو ٢٠٢٥.

انتشرت منذ فترة رغبة مت البعض يهدف إلى تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث، ولقد وضعت السعودية بخصوص التعليم في البلاد، قرارات حاسمة وواعية، وهذا بهدف الحفاظ على السيرورة التعليمية، وجعل الطلاب في أفضل حال ومستوى دراسي.

أكدت السعودية على أنها حاولت التخفيف من العبء الدراسي وبالتحديد في الفصل الدراسي الثالث، حتى لا يكون هناك عبء أكاديمي على الطالب أو المعلم.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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