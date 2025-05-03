أمريكا توافق على صفقة صواريخ جديدة للسعودية بقيمة 3.5 مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة جديدة لبيع صواريخ متوسطة المدى من نوع "جو - جو" إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة تُقدّر بنحو 3.5 مليار دولار، وتأتي هذه الصفقة ضمن إطار التعاون العسكري المتزايد بين البلدين، وتسبق زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض.

وكانت واشنطن قد وافقت في وقت سابق على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه للسعودية، في صفقة أعلنت عنها (البنتاغون)، مما يجعل هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة من اتفاقيات التسليح الأمريكية السعودية خلال عهد الرئيس ترمب، والتي تعكس تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.

يُذكر أن السعودية تشهد نمواً سنوياً في حجم الإنفاق العسكري بلغ 4.5% منذ عام 1960، ووصلت قيمة الإنفاق إلى نحو 75.8 مليار دولار في عام 2024، وفق تصريحات سابقة لمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، ما يجعل المملكة خامس أكبر دولة عالمياً والأولى عربياً في حجم الإنفاق العسكري.