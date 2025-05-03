ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء خلال أبريل

ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء خلال أبريلقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ان أسعار الغذاء العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين في ابريل الماضي، ما يشير إلى أن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية بدأ يضغط على حركة التجارة.

واضافت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في ابريل مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.

وزاد متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 1 بالمئة إلى 128.3 نقطة في ابريل مقارنة بتقديرات آذار عند 127.1 نقطة، كما ارتفع 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وما يزال المؤشر أقل بكثير من ذروته في عام 2022، إلا أن الصعود يشير إلى احتمال أن تصبح المواد الغذائية الأساسية في المتاجر أغلى سعراً بعد فترة من تراجع تضخم أسعار الغذاء.

وأكدت المنظمة أن "تقلبات أسعار العملات أثرت على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بينما زادت تعديلات السياسات الجمركية من ضبابية السوق".