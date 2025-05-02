أسوأ أسبوع للذهب منذ شهرين
تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.
وينصب تركيز السوق حاليا على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3240.34 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجع المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.47 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 966.08 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.50 دولار.
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