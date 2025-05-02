أسعار الذهب تتراجع بنحو 2 بالمئة
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل صعود الدولار وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2 بالمئة، ليصل إلى 3224.22 دولار للأوقية (الأونصة).
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4 بالمئة، مسجلة 3239.24 دولار .
يأتي ذلك في ظل صعود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، حيث ارتفع الدولار بنحو 0.5 بالمئة مقابل اليورو، ليتم تداوله عند 1.1328 دولار لليورو في التعاملات الصباحية الآسيوية، كما ارتفع بالقدر نفسه أمام الجنيه الاسترليني والين إلى 1.3323 دولار للجنيه الاسترليني و142.93 للين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، لتصل إلى 32.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.32 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.85 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تتراجع بنحو 2 بالمئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.