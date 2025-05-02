أسعار الذهب تتراجع بنحو 2 بالمئة

أسعار الذهب تتراجع بنحو 2 بالمئةانخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل صعود الدولار وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2 بالمئة، ليصل إلى 3224.22 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4 بالمئة، مسجلة 3239.24 دولار .

يأتي ذلك في ظل صعود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، حيث ارتفع الدولار بنحو 0.5 بالمئة مقابل اليورو، ليتم تداوله عند 1.1328 دولار لليورو في التعاملات الصباحية الآسيوية، كما ارتفع بالقدر نفسه أمام الجنيه الاسترليني والين إلى 1.3323 دولار للجنيه الاسترليني و142.93 للين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، لتصل إلى 32.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.32 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.85 دولار.