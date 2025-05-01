مصر والسودان.. تواصل دبلوماسي يعكس وحدة المصير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 08:33 مساءً - في أول تواصل رسمي بعد تعيينه، تلقى وزير خارجية السودان الجديد د. عمر صديق اتصالًا هاتفيًا من نظيره المصري د. بدر عبد العاطي، هنأه فيه بمنصبه وأكد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وجدد الوزير المصري التزام بلاده الثابت بدعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب السودان في ظل التحديات الراهنة.

من جهته، أعرب الوزير السوداني عن امتنانه للمبادرة المصرية، مثمنًا جهود القاهرة في مساندة السودان، واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور في الفترة المقبلة.