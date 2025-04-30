الذهب يواصل خسائره مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب، اليوم للجلسة الثانية تواليا، متأثرة بارتفاع الدولار وظهور مؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، مسجلا 3282.78 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي مرتفعا 5.1 بالمئة منذ بداية إبريل الجاري.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3292.60 دولار، في وقت صعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين بعملات أخرى.
وارتفع الذهب إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3500.05 دولار للأوقية في 22 إبريل متأثرا بحالة الضبابية الاقتصادية العالمية.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة إلى 32.38 دولار للأوقية، وأسعار البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة إلى 968.15 دولار، وأسعار البلاديوم بحوالي 0.7 بالمئة إلى 928.32 دولار.
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