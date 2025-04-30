وزير الخارجية يثني على دعم اليونان لمصر في الساحة الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - في مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء 30 أبريل، تبادل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وجورجيوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، الرؤى حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الوزير المصري عن التزام بلاده بتعميق أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتجارية، مستندا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، كما ثمن مواقف اليونان الداعمة لمصر في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء عضوية اليونان غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2025-2026، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.