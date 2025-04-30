شراكة ذهبية بين القاهرة والرياض لتأهيل الشباب.. وتكريم خاص لعمال مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - في خطوة نوعية نحو تمكين الشباب المصري وفتح أبواب جديدة في سوق العمل، أبرمت وزارة العمل المصرية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للتدريب في الرياض.

وتكمن أهمية التعاون في تطوير السوق المحلي والدولي، كما يتم انطلاق مجموعة تدريبات في مجال البيع بالتجزئة مثل: وظائف بائع ومدير وكاشير.

ويتضمن البروتوكول التزام الأكاديمية بتنفيذ البرامج التدريبية بأحدث الأساليب، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تشمل المعامل، والتطبيقات الافتراضية، والتعليم الإلكتروني، بينما توفر الوزارة الدعم اللوجستي والإداري، وتتابع تنفيذ البرامج ونتائجها، مع ضمان دعم فرص التوظيف للخريجين.

وفي لفتة إنسانية، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صرف منحة عيد العمال بواقع 1500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة، بإجمالي يفوق 297 مليون جنيه، وهو مبلغ يُصرف لأول مرة بهذا الحجم تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.

كما تم اضافة مبلغ لمساندة 12 عامل أُصيبوا في حوادث، وهذا يُعد جزء من مجهودات الوزارة في رعاية العمال.