السعودية تعلن جدول الإجازات المدرسية للعام الدراسي 1446 – 1447

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تفاصيل التقويم الدراسي للعام الجديد 1446 – 1447، والذي يشمل مجموعة من الإجازات الرسمية والممتدة التي تهدف إلى منح الطلاب والمعلمين فترات منتظمة من الراحة والتجديد، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، ويشمل التقويم الجديد ثلاث فصول دراسية تبدأ في 18 أغسطس 2024 وتنتهي مع نهاية العام الدراسي في يونيو 2025.

ويتضمن الجدول عددًا من الإجازات المتنوعة، أبرزها إجازة اليوم الوطني في 22 سبتمبر 2024، ويوم التأسيس في 23 فبراير 2025، إلى جانب إجازات نهاية أسبوع مطولة موزعة على أشهر أكتوبر وديسمبر ومايو، كما يشمل التقويم إجازة منتصف العام في 3 يناير 2025، وإجازات موسمية مثل عيد الفطر بدءًا من 20 مارس، وعيد الأضحى في 30 مايو 2025.

وأكدت الوزارة أن عودة المشرفين التربويين ستكون في 4 أغسطس، تليها عودة المعلمين في 11 أغسطس 2024، على أن تنطلق الدراسة رسميًا في 18 أغسطس، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان توزيع الجهد الدراسي بشكل متوازن على مدار العام، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.